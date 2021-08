Sunineni agent kardab, et Soome rallisõitja jääb töötuks

26-aastane Suninen teeb tänavu M-Spordis kaasa pooliku hooaja. Selle aasta parimana on tal kirjas Rally Estonia kuues koht, kodusel Arktika rallil oli ta kaheksas. Eelmisel Belgia etapil võistles ta Ford Rally2 autoga ja pidi katkestama.

"Muidugi me mõistame, et autosid vahetada pole lihtne, kuid sama teevad ka teised meeskonnad. Teemu on nendel võistlustel osalenud, sest meil on veel läbirääkimised pooleli ja me mõtleme muu hulgas, kas me vajame Teemu teenuseid järgmisel aastal või mitte," ütles Millener Rallit.fi-le.

"Kui oleks selge, et Teemu järgmisel aastal meiega ei sõida, siis miks peaks ta üldse meie tiimi eest rallisid sõitma," lisas tiimijuht.

Millener tunnistas, et Soome ralli sõitjate osas pole veel otsust tehtud. "Teemu puhul võtame ikka ühe ralli korraga. Me pole Soome osas veel otsust teinud," kinnitas ta.

Kui vahepeal oli lootus, et Suninen võib uuel aastal saada võimaluse Toyotas, sest Sebastien Ogier ilmselt ei jätka täiskohaga, siis nüüdseks on see kustunud. Toyota meeskonna boss Jari-Matti Latvala on avalikult tunnistanud, et Suninenist tugevam kandidaat on Esapekka Lappi.

Sunineni mänedžer Timo Jouhki, kes on Soome tipprallisõitjaid pikki aastakümneid aidanud, on soomlase lootuste suhtes skeptiline. "Teemu võimalused järgmisel aastal M-Spordiga jätkata on üsna väiksed. See on tingitud paljudest teguritest, muu hulgas sellest, et see aasta pole läinud just parimal viisil," tunnistas Jouhki Ilta-Sanomatele.