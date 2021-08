Tenniselegend koroonavaktsiinist: noored terved sportlased ei peaks seda võtma

56-aastane Cash on viimane tipptennisega seotud inimene, kes koroonavaktsiini osas kriitiliselt sõna võttis. Varem on seda teinud maailma esireket Novak Djokovic ja edetabeli kolmas number Stefanos Tsitsipas, kes tunnistas, et vabatahtlikult ta vaktsiini tarbima ei hakka.

Cashi jaoks on peamine murekoht, et hetkel pole teada, millised on selle vaktsiini pikaajalised mõjud tippsportlastele.

"Ma ei taha, et noored ja terved sportlased tarbiksid midagi, mis võib neid pikemas perspektiivis kahjustada," sõnas Cash TCW TV-le. "Me lihtsalt ei tea seda. Kas me ei saa aasta või paar oodata, et kogu informatsioon oleks teada. Teeme otsuse siis."

"See on minu mõte. Ootame ja mõtleme," lisas austraallane. "Üha rohkem ja rohkem tennisiste kasutab vaktsiini, sest nad ei saa oma tööd teha, kui nad pole vaktsineeritud. Nad ei saa turniiridele minna, reisida. Ma arvan, et vaktsineeritute arv hakkab jõudma 50%-ni. Ma tean, et üks suure slämmi võitja on vaktsineeritud, kuid teised mitte. Nad tunnetavad, te neil pole vaja seda teha."

"Me oleme kõik pantvangis, kui rääkida vaktsiinipassist. Ei saa teha seda, ei saa teha teist. Kas meid kõiki ei survestata selleks? Kas me ei saaks ise otsustada, palun?" lisas Cash.