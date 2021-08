Simple Sessioni finaali pääses ka Eesti rulataja Raul Urberg, BMX-sõitjad panid publiku ahhetama

Rulasõidu kvalifikatsioonis osales üheksa eestlast: Mihkel Vahermaa, Allan Raudsepp, Nils-Eerik Vesberg, Raul Urberg, Siim Sild, Andris Kaldvee, Romario Siimer, Meelis Erm ja Aleksandr Tubin. Kogenud kohtunike valvsa pilgu all lunastas ainsa eestlasena finaalipääsme tartlane Urberg, kes kogus 75,25 punkti. Sõelringi domineerivaks jõuks kujunes brasiillane Ivan Monteiro, kelle sooritust hinnati 93 silma vääriliseks.

Rulasõidus maandus 5. positsioonile Danny Leon (82,12 punkti), keda kutsutakse hellitavalt „Hispaania rula-armaada“ juhtfiguuriks. Ühtlasi on andekas lõunamaalane üks Jaapani olümpial võistelnutest, Tokyo Ariake areenil kanti tema nimele 9. koht. Mullusel Saku Suurhallis peetud Sessionil riputati 26–aastasele hispaanlasele kaela kuldmedal. Leon osaleb Simple Sessionil seitsmendat korda.

Rula kohtunikeks olid Dave Duncan, Kristjan Prik, Rudolf Henchel ja Samuel Oja. Ameeriklase Duncani näol on tegemist tõelise legendiga, kelle silmad on tunnistanud rulafenomeni tõusu alates varajastest 70ndatest. Lisaks on ta töötanud teadustajana mitmel suurvõistlusel nagu X-mängudel või taliolümpial.