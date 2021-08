Pajur ja Mihkels sõitsid Rahvuste karika etapil esikümnesse

Päeva kiireim mees oli norralane Per Strand Hagenes ajaga 4.22. Teise koha pälvis Luksemburgi rattur Niel Michotte (+0.01) ja kolmanda võitja kaasmaalane Stian Fredheim (+0.04). Romet Pajur sai seitsmenda ja Madis Mihkels üheksanda koha, kaotades esimesele vastavalt kaheksa ja kümne sekundiga.

Eesti juunioride koondise peatreener Alo Jakin tõi välja, et kuna velotuur on siledal maal, siis see sobib eestlastele hästi. „Isiklikult ootan kõrgeid tulemusi,“ lisas Jakin.