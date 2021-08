Neuville kahetseb Keenia ralli ebaõnne: ilma selleta võiksime Ogier`d isegi edestada

Septembris peetaval Kreeka rallil peab Neuville taas Ogieri`ga vahet oluliselt kärpima, kui tahab MM-tiitli lootused elus hoida. Võimalik, et pärast Akropolise rallit on jäänud veel vaid kaks võistlust, kuna Jaapani etappi ähvardab ärajäämine. Samas on võimalik, et Jaapani etapp asendatakse sarnaselt eelmisele hooajale Monza ralliga.