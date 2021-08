HOMME OTSEPILT | Viimsi Smsraha eesmärk on koduse Meistrite Liiga eelturniiri võit

"Eelturniiril on meil üks ja ainus eesmärk - edasipääsemine. Arvan, et see on reaalne eesmärk, lihtsalt vaja on mängida oma mängu ja kontrollida kohtumisi peremehetundega," ütles valitseva Eesti meistri Viimsi Smsraha esindaja Andrei Golovin, kelle sõnul on vastastest ülevaade olemas. “Oleme saanud videoid vaadata, sest rootslaste ja taanlaste mängude materjale on internetis päris palju saadaval. Põhja-Iirimaa klubist on teada natukene vähem."

Viimsi Smsraha alustas Meistrite Liigaks ettevalmistamiseks ühistreeninguid 14. juulil. "Kaks nädalat tegime hästi raskeid füüsilisi treeningud, pärast lasime tempo alla ja keskendusime taktikale," ütles Golovin. Viimsi Smsraha mängis ka kontrollmänge Lätis ja Leedus. Läti meistri FK Rabaga mängiti 4:3 ja 2:7, Leedu koondisega jäid tulemused 3:3 ja 5:9.

Golovin nentis, et kahe hooaja vahel on meeskonna koosseisus toimunud päris suured muutused: meeskonnast lahkusid välismängijad, ukrainlased Oleksi Fetko ja Viktor Kravtsov ning liitusid Archil Sebiskveradze (Guusia), Stepan Zhalobkov (Venemaa) ja Dmytro Shamli (Ukraina). “Kõik kolm meiega liitujat on suure kogemusega mängijad. Kahjuks lahkus meeskonnast liider ja kapten Jevgeni Merkurjev ning isiklikel põhjustel ei saa Meistrite Liigast osa võtta Edwin Stüf. Samas teevad praegu koos põhivõistkonnaga trenni mitu noort mängijat, kes liitusid põhimeeskonnaga meie duubelkoosseisust," rääkis Andrei Golovin. "Meeskonda kuuluvad ainult need mängijad, kellel on võiduvaim. Meeskond on koostatud mängijatest, kes ei karda raskusi ning kes on valmis kulutama oma aega ja jõudu ühiste eesmärkide saavutamiseks."