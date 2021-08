Eesti korvpallinaiskond sai teada EM-valikturniiri vastased

Koondise peatreener Kaspars Majenieks jäi loosiga rahule ning ootab mänge põnevusega. "Nagu ütles Novak Djokovic: "Not too bad." Suurbritannia on väga tugev vastane, Kreeka ja Portugaliga mängud saavad olema huvitavad. Kahtlemata ootavad meid ees heal tasemel ja põnevad mängud. Olen meie alagrupivastastega rahul ja loodan, et ka publik pääseb saali omadele kaasa elama," kommenteeris lätlane.