Kristjan Kokk naaseb Viimsisse

Kokk kommenteeris liitumist Viimsiga järgnevalt: „Näen Viimsis väga häid võimalusi enesearenguks ning olen valmis selleks tööd tegema. Loodan teenida palju mänguminuteid ja ootan palju rahvast saali, et nautida meie kogukonna toetust.“

Peatreener Valdo Lips oli rõõmus Koka liitumise üle: "On siiras rõõm näha, et Kristjan jätkab pühendumist korvpallile ning on tahtmist täis ennast treeningutel näidata. Kokk aitab meid kindlasti tabavate kaugvisetega, kõva võitlusega kaitses ning lauapallide hankimisega. Ta suudab kindlasti teha meiega koos arengus sammu edasi ning saada hooajal jooksul füüsiliselt tugevamaks.“