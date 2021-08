Lionel Messi debüüt PSG särgis lükkub edasi

Lionel Messi PSG treeningul. Foto: Christophe Petit Tesson, EPA/Scanpix

Lionel Messi uus koduklubi PSG on sel hooajal Prantsusmaa jalgpallimeistrivõistluste kõrgliigas pidanud kaks kohtumist ning mõlemad need võitnud. Hooaja teiseks matšiks oli Messi juba PSG mängija, kuid kohtumiseks teda siiski veel üles ei antud. Sama asi on juhtumas ka liigahooaja kolmandas mängus.