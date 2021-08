Kas tõesti? Robert Lewandowski tahab Müncheni Bayernist lahkuda

Laupäeval 33-aastaseks saavat Lewandowskit seob Bayerniga veel kahe aasta pikkune kontraht, kuid talle ei ole lepingupikendust pakutud. See on väidatavalt üheks põhjuseks, miks ründaja on hakanud uut väljakutset otsima.

Sky Sports News teatab, et suures plaanis on Lewandowski Bayernis õnnelik, kuid ta sooviks end proovile panna ka mõnes teises tippklubis. Bayern ei taha praeguses olukorras aga Lewandowskist loobuda ning nii küsitakse ründaja eest 100 miljonit eurot.

Juba mõnda aega on räägitud, et Bayern soovib järgmisel suvel palgata Dortmundi Borussia tähe Erling Braut Haalandi ning seetõttu vajavad nad Lewandowskit veel vähemalt aasta võrra ja samal põhjusel ei paku nad poolakale ka uut lepingut. 21-aastane Haaland on järgmisel suvel saadaval umbes 75 miljoni euro eest (vastav klausel on tal lepingusse kirjutatud). Tänavusel suvel küsiti tema eest aga 150 miljonit eurot.