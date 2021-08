Uskumatu enesekindlusega silma paistnud maailma rikkaim poksija läheb ajalugu tegema

Alvarez on profina kogunud 56 võitu, 2 viiki ja ühe kaotuse. Ainus kaotus pärineb 2013. aastast, kui ta jäi alla Floyd Mayweather juuniorile. 29-aastane Plant on profina pidanud 21 matši ning need kõik ka võitnud. Plant on 12 võitu saavutanud nokaudiga.