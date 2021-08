Jürgen Henn tegi Flora võidumänguks mõned taktikalised muudatused. Kordusmängus tuleb ühte asja vältida

„Olen õnnelik, et lõime neli väravat. Kaheväravaline eduseis on hea,” sõnas kohtumise järel Flora peatreener Jürgen Henn. „Suutsime oma plaani tööle panna. Suutsime vastast hästi pressida. Vastastelt ootasin natuke rohkem survet pallita mängus. Suuremas plaanis mängisid nad aga niimoodi nagu oli oodata.”

Flora juhendaja sõnul suudeti hea esitus teha tänu väikestele taktikalistele muudatustele. „Natuke muutsime oma asetust väljakul. Lõpuks arvan, et mängijad tundsid väljakul need õiged kohad ära ja said aru, mida treeneritena tahtsime neile edasi anda,” sõnas ta ning märkis, et eelkõige oli eesmärgiks pressida vastaste kolme keskkaitsjat. „Ei tahtnud, et nad saaksid vabalt mängu ehitada. Lisaks viisime enda ründajad kõrgemale, et palli võites oleksid nad kohe valmis.”

„Arvan, et meeskond teadis, mis meid Omonia (Flora alistas eelmisel nädalal koduväljakul Küprose tippklubi Nicosia Omonia 2:1, kuid kaotas kahe mängu kokkuvõttes penaltitega) vastu tugevaks tegi. Teadsime, et Kuressaare (Flora kaotas nädalavahetusel 0:1 FC Kuressaarele) mäng ei ole tänasega võrreldav. Kiitus meeskonnale, et nad suutsid need kaks emotsionaalset seika seljatada,” kiitis Henn veel hoolealuseid.

Seeria korduskohtumine peetakse järgmise nädala neljapäeval Iirimaal. Duelli võitja pääseb Konverentsiliiga alagrupiturniirile. „Sellise meeskonna vastu kaitsma minna on väga ohtlik. Nad tulevad kindlasti kaotusseisu tagasi mängima. Nad tunnetavad seda, kui vastane annab võimaluse,” rääkis Henn eelseisva kohta. „Anname enda maksimumi. Meeskond on end tõestanud. Oleme suutnud kõik euromängud mängida maksimumi peale. Omonia vastu oli näha, et midagi sisse ei jäänud. Eurohooajale ei ole midagi ette heita. Eks ole näha, mis tasu see maksimum lõpuks toob,” avaldas Henn lootust, et lõpuks õnnestub siiski põhitabelisse murda.