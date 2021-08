Tänavusel suvel on väga palju räägitud FC Barcelonast ja nende hiiglaslikust võlakoormast. Seetõttu tuli loobuda isegi Lionel Messist. Kui praeguseks on Barcelonal võlgnevusi 1,35 miljardi euro jagu, siis enne koroonaviirust oli Kataloonia klubi suurima käibega vutitiim maailmas. Lisaks maksid just nemad kõige kõrgemat keskmist palka. Praeguseks on paljud asjad aga muutunud.

Kümme aastat tagasi pani Euroopa Jalgpalli Liit UEFA paika Financial Fair Play reeglid, mis oleksid pidanud soosima ajaloolisi suurklubisid, kellel on suured käibed. Vastu näppe pidid saama aga uusrikkad, kes toetusid naftadollaritele ja Siberi maavaradele. Asjadele tagasi vaadates võib öelda, et taheti küll parimat, kuid läks ikka nii nagu kardeti. Mis saab edasi?