Valitsus tegi võrkpalli EMi alagrupiturniiriks ja jalgpalli rahvuskoondise mängudeks koroonaviiruse piirangute erandi

Alagrupi turniiri korraldab Eesti Võrkpalli Liit ja sellel osalevad Eesti, Läti, Saksamaa, Prantsusmaa, Slovakkia ja Horvaatia koondised. Mängud toimuvad 1.–9. septembrini Saku Suurhallis. Võistkonnad viibivad Eestis 30. augustist kuni 10. septembrini. Võistluste kõrgel tasemel korraldamine aitab kaasa järgmiste rahvusvaheliste võistluste korraldusõiguste saamisele; võistlustel on positiivne majanduslik mõju ning võistluste toimumine populariseerib spordialana võrkpalli.

Erandi tegemine võistkondade delegatsioonidele lühikeseks ajaks on põhjendatud, sest nende liikmed on teistest isikutest rangema arstliku kontrolli all nii enne Eestisse saabumist kui ka Eestis viibides.