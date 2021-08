Maailma parimaks jalgpalluriks valitud ründajal diagnoositi dementsus

"Olen jõudnud hetke, kus tunnen, et tahan oma seisundi avalikkuse ette tuua. Mul on diagnoositud dementsus, mis minu puhul tähendab rohkem kui üht dementsuse liiki... Alzheimeri tõbi ja vaskulaarne dementsus," avalikustas Law Manchester Unitedi koduleheküljel.

81-aastane Law tunnistas, et teda ootab ees väga raske võitlus, mida ta on näinud kõrvalt mitme oma sõbra puhul.

"Sa oled vihane, pettunud, segaduses ja siis mures, mures oma pere pärast, sest nemad peavad sinuga tegelema. Ma mõistan, kuidas mu aju olukord halveneb ja kuidas mu mälu minust eemale hoiab, kui ma seda ei taha, ja kuidas see tekitab minus stressi olukordades, mis ei ole minu kontrolli all," kirjeldas jalgpallilegend teda ees ootavat võitlust.

Law on Manchester Unitedi kõigi aegade kolmas väravakütt Wayne Rooney ja Bobby Charltoni järel. Kuulus šotlane lõi 404 mänguga kokku 237 väravat ning aitas Unitedi kahe Inglismaa meistritiitlini ja korra Euroopa karikavõiduni. Law on ühtlasi ainus šotlane, kes on valitud maailma parimaks jalgpalluriks.