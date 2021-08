Pärnu korvpallitiimi juht: kui tavaliselt on algajate õnn, siis meie puhul oli ebaõnn

Miks valitsev meister kvalifikatsiooni mängima peab, on muidugi omaette küsimus. "Mina ka sellest aru ei saa. Samas eks näis, Iisraeli pundi koosseis pole praegu veel väga avalik. Peamurdmist on küllaga," rääkis Kärp.

"Odav lõbu see ei ole. Lisaks on kõik COVID-i tõttu teadmatuses, kuidas ja kui palju rahvast saali saab lasta. Tõenäoliselt tuleb turniiri korraldada mullis," lisas ta.

Praeguse seisuga on Pärnu võistkond koos ja esialgu rohkem ringi ei vaadata. Välismaalased peaks saabuma septembri alguses. Kärbi sõnul on leegionäride osas tehtud korralik eeltöö, aga ootamatusi võib alati ette tulla.

"Ma ütleks, et nii head komplekteeritust pole Pärnul tõenäoliselt varem olnud. Suvel tegime loomulikult ettepanekuid erinevatele meestele, aga kõiki kätte ei saanud. Aga eestlaste osas pole häda midagi - meil on väga head Eesti koondislased: Mihkel Kirves, Robert Valge, Siim-Markus Post ja Hugo Toom noortekoondisest. Mina arvan, et nad on väga tublid," sõnas ta.