Portugali sporditäht abiellus oma kasuõega ja saab isaks

26-aastane portugallane on kohaliku meedia tähelepanu olnud pikka aega, põhjuseks suhe oma kasuõega.

Eelmisel aastal otsustas Oliveira suhte avalikuks teha ja juuli lõpus teatas ta Instagramis, et on oma isa teise naise tütre Andreia Pimentaga abiellunud. Eelmisel nädalal jagas Oliveira uut rõõmusõnumit - Pimenta ootab tema last.