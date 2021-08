VIDEO | Balti Keti velotuuri avaetapi võit läks Rootsi, Vahtra eestlaste parimana neljas

Teist hooaega World Touri klubis Israel Start-Up Nation sõitev Vahtra vajab hädasti märgi maha saamist. Käesoleval aastal on tal rahvusvahelistel jõuproovidel võiduarve avamata, ehkki võimu on jalas olnud küll. Aga, realiseerida pole õnnestunud. Tänavu amatööride leeri kuuluv Lauk on seevastu tegemas karjääri parimat hooaega, olles teeninud juba 4 UCI kategooria võitu. Prantsusmaa amatööride reitingus on 24-aastane saarlane hetkeseisuga mees number üks.