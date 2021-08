OTSE DELFI TV-s | Eesti koondis üritab korrata Balti Keti velotuuri üldvõitu

Teist hooaega World Touri klubis Israel Start-Up Nation sõitev Vahtra vajab hädasti märgi maha saamist. Käesoleval aastal on tal rahvusvahelistel jõuproovidel võiduarve avamata, ehkki võimu on jalas olnud küll. Aga, realiseerida pole õnnestunud. Tänavu amatööride leeri kuuluv Lauk on seevastu tegemas karjääri parimat hooaega, olles teeninud juba 4 UCI kategooria võitu. Prantsusmaa amatööride reitingus on 24-aastane saarlane hetkeseisuga mees number üks.

Kahele soosikule assisteerivad Eesti koondises velotuuri mullune võitja, eksproff Gert Jõeäär, Kirill Tarassov, Josten Vaidem ja Peeter Tarvis.

Võimalik, et kõige kõvemaid oponente tuleb Eesti koondisel otsida omade hulgast. Valitsev Eesti grupisõidumeister Mihkel Räim asub üldvõitu noolima Poola tiimiga Mazowsze Serce Polski. Vähemaga pole plaanis rahulduda, sest velotuurile tullakse parimas koosseisus, kellega on tänavu esikohti nopitud UCI sõitudel Bosnia ja Hertsegoviinas, Slovakkias, Bulgaarias, Kreekas ning Horvaatias.

Velotuuril stardib 19 meeskonda, milles igaühes maksimaalselt kuus liiget. Oslaevad kontinentaaltaseme profitiimid, rahvuskoondised ning konkurentsivõimelised amatöörtiimid nii Baltikumist kui kaugemalt.

Kolmepäevase velotuuri kogupikkus on üle 500 kilomeetri. Alustatakse Tallinnast, üldvõitjad selguvad Valgas. Viimase päeva võistlustrass kulgeb enamjaolt Läti pinnal.

Balti Keti velotuur taaselustati 2011. aastal. Alates 2012. aastast on mitmepäevasõit kuulunud rahvusvahelise jalgratturite liidu (UCI) kalendrisse. 2014. aastal võitis velotuuri tänavusel Tour de France'il mitu päeva kollast liidrisärki kandnud hollandlane Mathieu van der Poel.

Balti Keti velotuur aitab elus hoida märgilise poliitilise sündmuse – 1989. aasta Balti Keti – mäletamise vajalikkust. Velotuuril on aastate jooksul võistelnud enam kui 700 välismaalast, igast maailma nurgast, kes on tänu tuuril osalemise saanud esmase indikatsiooni Balti riikide lähiajaloost.

Delfi TV ülekanne algab kell 9.55.