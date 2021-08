Tartu Rulluisumaratonil tõotab tulla Eesti-Läti maavõistlus

Peamised muudatused, mis osalejaid mõjutavad, on uus asukoht, lühemad distantsid ning COVID tõendi esitamise nõue. Lisaks on tänavu üritusel ühekordsete topside ja supikausside asemel korduvkasutatavad nõud.

Võistluskeskus asub Narva maanteel, Raadi mõisa juures. Ulatuslike teetööde tõttu on 42, 21 ja 10 km asemel 34, 18 ja 8 km pikkused rajad.

Üle 18-aastastel osalejatel ja ka pealtvaatajatel, kes soovivad pääseda võistlusalasse, tuleb esitada COVID tõend. Nakkusohutuse tõendamiseks sobivad: ürituse toimumise päeval kehtivad vaktsineerimiskuuri läbimise, COVID-19 läbipõdemise või negatiivse testitulemuse tõendid. Maratonipäeval on võimalik kohapeal teha tasuline kiirtest, mis maksab 8 eurot (tasumine sularahas). Kaasa tuleb võtta ka isikut tõendav dokument.

Koostöös Eesti Pandipakendiga on nii rajal kui ka toidualas korduvkasutatavad nõud. Toidualas on panditopsid- ja kausid, mille puhul tuleb kummagi eest tasuda 2 eurot (sularahas). Raha saab tagasi, kui anumad on tagastatud.