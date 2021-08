Reedel algav Simple Session toob kokku maailma parimad rulatajad ja BMX-ratturid

Eksootilisematest osalejatest pakub vaatemängulist sõitu Julian Molina Kolumbiast, kes kaotas lapsena bussiõnnetuses jala, kuid on sellegipoolest osav ja tuntud trikirattur. Varemgi Simple Sessionil osalenud meestest astuvad BMX võistlusareenile kendama-entusiastist ameeriklane Reed Stark, trikimeister Gaspar Guendulain Argentiinast, Courage Adams Hispaaniast, Felix Prangenberg Saksamaalt ja veel kümned tippsõitjad.

Rulatajatest on kohal äsja Tokyo olümpial võistelnud hispaanlane Danny Leon, kes möödunud aastal võitis Simple Sessioni. Olümpial sai mees 9. koha. Olümpial võistelnud ameeriklane Jake Ilardi on samuti Tallinnas, kuid võistlustest jääb vigastuse tõttu eemale. Ameerika kuulsustest on kohal Jackassist tuntud David Gravette, rulaikoon Lizard King ja ajaloo noorim X-mängude kuldmedalist