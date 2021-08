Kukkunud Taaramäe: on väga kahju niimoodi liidrisärk ära anda

Massikukkumises pidid hoo maha võtma ligi sada ratturit. Lõpuks kaotas Intermarche-Wanty-Gobert'i tiimi esindav Taaramäe etapi võitjale Jasper Philipsenile kahe minuti ja 21 sekundiga.

"Kukkumine toimus minu ees. Suutsin seda vältida, aga tagast tulnud ratturid sõitsid mulle selga. Tagantjärgi oli halb mõte heal positsioonil olla, sest paljud tagant tulnud ratturid pääsesid kukkumisest. Pidin ratast vahetama ja hakkasin peagruppi jälitama. Minutilist vahet oli võimatu tagasi teha. On väga kahju sellisel moel liidrisärk ära anda," vahendas võistkond Taaramäe sõnu.

"Jäin peaaegu terveks, isegi riided on ühes tükis. Kaks päeva üldliidrina sõitmist oli mulle tegelikult piisav ja ma ei ole väga kurb. Oli tore seda kogeda," lisas Taaramäe ja märkis, et hakkab nüüd kaitsma mägedekuninga arvestuse esikohta.

"Usun, et suudan mummulist särki paremini kaitsta kui üldliidri punast," lausus Taaramäe.

Video kukkumisest:

Üldliidriks tõusis prantslane Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), kes kaotas enne tänast Taaramäele 25 sekundit. 27. kohale langenud Taaramäe jääb nüüd Elissonde'ile alla 1.56.

Elissonde tunnistas oma kommentaarides, et on punase särgi endale saamise üle uhke, aga see oleks võinud tulla teisiti.

"See ei olnud viis, kuidas ma oleks tahtnud liidriks tõusra. Aga teame, et kui tuul puhub, toob see kaasa ohte. Mulle ei meeldi see, aga päeva lõpuks ei jää mul midagi muud üle kui särk vastu võtta," rääkis prantslane.

"Samas on punase särgi kandmine imeline tunne. Pärast Tour de France'i ja olümpiat ütles tiim mulle, et võta Vueltat päev-päevalt ja vaata, mis saab. See on väga lahe," lisas ta.