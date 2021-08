Podcast “Kuldne geim” | Värske olümpiahõbe ja Eesti meister igiliikurite võidukäigust - millest see räägib?

*70. sünnipäev. Aga kellel?

*Rivo hoolealused langesid rannavolle EM-il varguse ohvriks. Mis juhtus?

*Rannavõrkpalli EM-ist ja Eesti esipaari Kusti Nõlvaku ja Mart Tiisaare 24 parema sekka pääsust.

*Mille positiivsega üllatasid meie mehed Rivot?

*Olümpialt otselend EM-ile. Rannavolle EM kui kestvussport.

*Eesti meistrivõistlused rannavolles pakkusid palju huvitavat. Kas meie meeste tase on kümne aasta jooksul tõusnud või langenud?

*Igiliikurid Argo Arak ja Kaarel Kais kullal ja pronksil!

*Kas noori rannavõrkpallureid tuleb piisavalt peale?

*Urmas sattus välisvõistluse asemel hoopis lõbustusasutusse.

*Pafi ennustusrubriik. Kes panustab võrkpalli naiste EM-ile, kes aga Guatemala jalkale.

*Eesti rahvusmeeskonna avamänguni kodusel EM-il on jäänud kaks nädalat. Millises seisus me oleme?

*Kuidas tekkis kapten Kert Toobali vigastus ja mida tähendab tema eemalejäämine koondisele?

*Milline on realistlik ootus Eesti koondise tänaselt koosseisult?

*Rivo on olümpiahõbe! Põgus tagasivaade Vjatšeslav Krassilnikovi ja Oleg Stojanovski turniirile.