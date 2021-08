Rakvere Tarvas tõi võistkonda palluri, kes pole varem kõrgliigas mänginud

26-aastane ja 195 cm pikk Saaremaalt Orissaarest pärit Kaldmäe on varem korvpalli mängud Eesti meistrivõistluste madalamates liigades ning nüüd ootab teda ees meistriliiga debüüt.

Tarva peatreener Martin Müürsepp lausus, et teda paneb imestama, miks Kaldmäe sugune suur mees ei ole varem saanud võimalust mängida kõrgemal tasemel. "Tema oskused seda lubavad. Mina ootan huviga, mida ta suudab korda saata," kommenteeris Müürsepp võistkonna Facebooki lehele.

Eelmisel hooajal viies kohtumises Eesti esiliigas Kadrina Karude ja enne seda aastaid Eesti Maaülikooli meeskonna mänguvormi kandnud Gert Kaldmäe näol on tegu saarlasega, kes sidunud end ülikooliõpingute järel Taaralinnas Lääne-Virumaaga – agronoomiharidusega mees omandas EMÜ-s magistrikraadi ning on sellest kevadest ametis Pajustis tegutsevas Pandivere Seemneviljaühistus. "Töökoht on [Rakverele] lähedal – jõuab kõike teha. Peab jõudma," kostis Tarva värskeim täiendus.

Teadupoolest on Orissaarest pärit teinegi rakverlaste pallur, Tormi Niits. Mõlema mehe esimene treener oli Saaremaal legendaarne Mati Rüütel. "Tormi on mõni aasta noorem, aga samas kohas alustasime korvpalliga. Saaremaalt ikka tuleb häid mängumehi. Orissaarest on läinud poisse juba ka piiri taha," selgitas Gert Kaldmäe.

Tarvasse tulekuga loodab Kaldmäe teenida peatreeneri usalduse ja ühes sellega mänguminuteid. "Eks näeb, mis saama hakkab, sest ma pole ju varem sel tasemel mänginud. Põnev kindlasti. Mul on hea meel, et sellise võimaluse sain," rääkis ta. "Ka Rakvere on mulle varasemast tuttav – mõnus, rahulik koht."