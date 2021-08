Viimsi Smsraha saalijalgpallurid kohtusid Leedu koondisega

"Mängisime hästi tugeva vastasega. Mõlemas kohtumises oli mängutempo väga kiire ning vaatamata sellele, et tegu oli sõpruskohtumistega, olid matšid jõulised ja emotsionaalsed," ütles Viimsi Smsraha esindaja Andrei Golovin, kelle sõnul valiti viimasteks kontrollmängudeks meelega raske vastane. "Eesmärk oli harjutada mehi mängima kõrgemal tasemel. Leedu tasemel meeskonnad ei anna andeks vigu, sest kohe tuleb karistus ehk värav. Meistrite liigas on sama põhimõte ja loomulikult ka mängutempo on samasugune."