Premier League'i klubi on palkamas tõelist kriminaali, kes on istunud ka vanglatrellide taga

27-aastase Semedo elukäik on olnud aga kirev ning mehel on üsnagi kriminaalne minevik. Eelmise aasta juulis määrati talle viie aasta pikkune tingimisi vanglakaristus, kaheksa aasta pikkune Hispaaniasse sisenemise keeld ja 46 000 euro suurune trahv, vahendab Sportsmail.

Semedo on mänginud Portugali tippklubis Lissaboni Sportingus. Lisaks on ta kuulunud Hispaania tippmeeskonna Villarreali ridadesse. Kaks viimast hooaega on ta pallinud Olympiacoseses, kelle eest ta on kirja saanud 92 kohtumist ja kuus väravat.