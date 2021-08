Poola saalijalgpall sai endale mõjuka turunduspartneri

WKS Śląsk Wrocławist ja ettevõte Pentagon Research teatasid möödunud nädalal oma partnerlusest, mis kestab vähemalt 2023. aastani. Põhipartneri staatuse saanud Pentagon Research hakkab iga kuue kuu tagant ette valmistama aruandeid klubi tegevuse efektiivsuse kajastamise kohta massimeedia kanalites, samuti aruandeid klubi teiste partnerite efektiivsuse kohta. Ettevõtte logo tuleb ka klubi vormiriietusele.

„Tegemist on pöördelise momendiga WKS Śląski jaoks, liitume ettevõttega Pentagon Research Group äripartneritena, mis on meie jaoks suur au ja mainekas saavutus. Koos ehitame üles klubi, mis võitleb kõige kõrgemate eesmärkide nimel,“ ütles Wrocławi klubi president Sebastian Bednarz. „Pärast pikki tunde kestnud vestlusi spordi, turunduse ja ettevõtluse teemal tean, et meil on palju ühist ning see on edu pandiks. Suur tänu Konrad Pudlole ja Adam Pawlukiewiczile nende usalduse eest. Olen veendunud, et koos suudame paljugi saavutada,“ lisas ta.

2021/22. hooajal võtab WKS Śląsk osa teise liiga mängudest, Poola karikaturniirist, Poola noorte meistrivõistlustest ja teistest rahvusliku tähendusega turniiridest. Klubi on asutanud inimesed, kellel on juba olemas kogemus, kirg ja sihikindlus. Sportliku aspekti vundamendiks on soov koguda oma koosseisu piirkonna parimad jalgpallurid, anda neile võimalus areneda võistlusrežiimis. „Klubil on võrdlemisi lühike ajalugu – see asutati novembris 2020. Kuid rohe-valge-punastes värvides saalijalgpallimeeskonna loomise idee tekkis juba kümme aastat tagasi. Meil õnnestus see saavutada tänu seltskonnale, kes tegi saalijalgpalliklubi loomise võimalikuks. Kohtusime, vestlesime veidi ja asi läks käiku. Praegu on rasked ajad, mistõttu lükkasime alustamist aeg-ajalt edasi, kuid see vaid motiveeris meid ja aasta tagasi suutsime lõpuks algust teha,“ meenutab Sebastian Bednarz, kes oli Orzełi asutajaks Jelcz-Laskowices 2015. aastal ja viis klubi Extraklasasse (Poola eliitliiga – toim).