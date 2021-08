Legendaarne Tommi Mäkinen osaleb Soome MM-rallil

Mäkinen avaldas Ilta-Sanomatele, et ta osaleb Harju kiiruskatsel, kus ta tuleb joonele Mitsubishi Lanceriga. Vastava ettepaneku tegi talle ralli korraldaja Jarmo Mahonen.

„Mahonen helistas ja tegi sellise pakkumise. Ta tahtis, et sõidaksin Mitsubishiga. Loomulikult olin ma nõus,” sõnas Mäkinen.

Soome MM-rallidel on ka varasemalt sarnaseid trikke tehtud. Eelnevalt on Harju kiiruskatsel samamoodi sõitnud näiteks Markku Alen Fiatil, Harri Toivonen Lancial ja Marcus Grönholm Toyotal.

Mäkinen tuleb starti Mitsubishiga, millega ta võitis 1996. aastal MM-tiitli. Auto kuulub praegu Mäkinenile ning on osa Juha Kankkuneni suurest automuuseumist. Aegajalt tuuakse ralliauto sealt ka välja, et seda sõidukorras hoida.

„Loomulikult on see hea auto, kuid ajapikku on võistlusautod väga palju muutunud. Seega ei saa mul lihtne olema. Minult ei maksa kindlasti oodata kõige kiiremat aega,” sõnas soomlane.