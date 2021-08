Palju õnne! Pippi Lotta Enok valmistas endale suurepärase sünnipäevakingi, võites juunioride MM-il medali

Võrreldes juulis Tallinnas toimunud juunioride EM-iga, kus Enok tuli 5634 punktiga viiendaks, suutis Liivi Eeriku õpilane mitmel alal paremini esineda. Isiklik rekord paranes lõpuks 112 silma võrra. 5746 punkti on Eesti U20 klassi kõigi aegade kolmas tulemus, enamat on suutnud vaid Ksenija Balta (5794) ja Grit Šadeiko (5765).

"Tallinna võistlus oli hea kogemus, millest õppisin palju ja tegime palju korrektuure. Nüüd oskasin teatud olukordades paremini toime tulla," rääkis õnnelik Enok. "Kõik, mis puudutab keskendumist, soojendusi jne. Õppisin EM-ist väga palju. Ma ei pannud endale mingit pinget peale, et lähen MM-il medalit võtma, aga kõik läks nii sujuvalt - nii see tuli. Olen väga tänulik oma treenerile, füsioterapeudile, kõikidele treeneritele ja teistele inimestele, kes mind on aidanud. Ja vanemad ka - muidugi!"