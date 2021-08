Hispaania portaal: Siim-Sander Vene lahkub Fuenlabradast ja võimalikuks sihtkohaks on Kalev/Cramo

Siim-Sander Vene. Foto: Madis Veltman

Hispaania korvpalliportaal Encestando.es teatas teisipäeval Twitteri vahendusel, et neil on informatsiooni, mille kohaselt Eesti koondise üks liidreid Siim-Sander Vene on Hispaania kõrgliigaklubist Fuenlabradast lahkumas ja üheks võimalikuks sihtkohaks on Eesti esiklubi BC Kalev/Cramo.