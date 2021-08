FOTOD | Pariisi kinnisvaraturg jääb Lionel Messi nõudmistele alla. Millise villa perekond valib?

Prantsusmaa väljaanne Le Parisien kirjutab, et Messide perekonnal on kodu osas kindlad nõudmised. Nimelt soovivad nad sarnast kodu nagu neil on Barcelonas. Villa peab olema nö puhta stiiliga ehk üleliigseid kulinaid ei ole vaja. Maja peab olema heas korras ehk kohe ei soovita hakata remondiga tegelema. Lisaks tahetakse suurt hoovi ja välibasseini. Esimene on vajalik perekonna koerale ning teist soovivad pere kolm poega.