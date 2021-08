Messi megaleping andis Ronaldo enesekindlusele valusa hoobi. Pettunud Ronaldo ootab nüüd araablaste rahalaeva

Mitmed Itaalia suured väljaanded on viimastel päevadel kirjutanud, et Ronaldo soovib kindlasti Torino Juventusest lahkuda. Näiteks kirjutab La Reppublica veel, et Messi megaleping (Messi teenib PSG-s miljon eurot nädalas) on andnud Ronaldo enesekindlusele valusa hoobi. Väidetavalt on pettunud Ronaldo loobunud tiimikaaslastega rääkimisest ning samamoodi väldib ta suhtlemist peatreener Massimiliano Allegriga.

Itaalia meedia teatel teebki Ronaldo agent Jorge Mendes tõsiselt tööd, et portugallasele uus tööandja leida. Viimaste teadete kohaselt on Mendes pakkunud oma klienti Manchester City’le ja seda kõigest 30 miljoni euro eest. Loomulikult tuleks City’l maksta ka suurt palka. Ronaldo praegune töötasu on suurusjärgus 30 miljonit eurot aastas.

Ronaldo ja City koostööst võib saada asja ainult ühel juhul. Manchesteri klubi esmaseks sihtmärgiks on Harry Kane, kuid nad võivad pöörata oma pilgud Ronaldo poole olukorras, kus Kane’i tehingust asja ei saa.

Kui Ronaldo võiks tänu Araabia poolsaare rahalaevaledele maanduda Manchesteris, siis araablaste rahade toel võib portugallane jõuda hoopis ka PSG-sse. PSG on Hispaania meedia teatel Ronaldost huvitatud olukorras, kus Madridi Real peaks ostma PSG superstaari Kylian Mbappe. Seega on Ronaldo mõlemal puhul nö teine valik.

36-aastane Ronaldo võttis nüüd antud spekulatsioonide kohta ka ise sõna. Vutiäss kirjutas sotsiaalmeedias, et ta on keskendunud oma tegemistele praeguses koduklubis ja ta annab Juventuse särgis endast kõik. Samamoodi lükkas Ronaldo ümber ka võimaluse, et ta võiks liituda oma kunagise koduklubi Madridi Realiga. „Minu lugu Realis on kirjutatud. See on dokumenteeritud. Seda nii sõnades kui ka numbrites, tiitlites ja pealkirjades. See kõik on Bernabeu staadioni muuseumis ning fännide mälestustes.”