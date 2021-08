Suur vastasseis: Müncheni Bayern alistas finaalis Dortmundi Borussia

Lewandowski on nüüd Bayerni eest värava löönud 14 ametlikus kohtumises järjest. Bayerni rekord kuulub selles vallas hiljuti meie seast lahkunud Gerd Müllerile, kes suutis järjest värava lüüa 16 kohtumises.

Bayern on Saksamaa Superkarika võitnud nüüd üheksa korda. Müncheni klubi peatreenerile Julian Nagelsmannile on see karjääri esimene trofee.