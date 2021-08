Anett Kontaveit: proovime, kuidas uue treeneriga koostöö sujub. Seni on mulle meeldinud

Koos Tokyo olümpiamängudega on Kontaveit esimeses ringis kaotanud neljal turniiril järjest. 25-aastase eestlanna sõnul oli tänane esitus siiski parem kui varasemad.

"Tunnen, mäng oli võrreldes eelnevatega parem. Tundub, et läheb natuke paremaks," rääkis Kontaveit pärast kohtumist.

Kontaveit alustas hiljuti koostööd venelase Dmitri Tursunoviga, kes on juhendanud näiteks Valgevene tähte Arina Sabalenkat. Alaliseks Kontaveiti treeneriks 38-aastast Tursunovi veel nimetada ei saa, USA lahtiste lõpuni on käsil on prooviperiood.

"Proovime, kuidas USA tuuril koostöö sujub. Ma ei taha kindlat asja öelda, aga nii palju kui oleme koos trenni teinud, siis mulle on meeldinud," selgitas eestlanna.

Kontaveiti sõnul on treeneri leidmine keeruline protsess, sest sportlasel ja treeneril on vaja ühist klappi. Mitte ainult väljakul, vaid ka selle kõrval.

"Pärast Glenn Schaapiga lõpetamist mul vedas, et Nigel Searsiga nii hästi sobisime. Aga seekord ongi olnud prooviperioodid ja ei ole sobinud need treenerid. Kirjutatakse artikleid, nagu oleksin ühe treeneri teise järel lahti lasknud, aga prooviperioodid ongi selleks, et teada saada, kas sobib. See on normaalne protsess."

Tursonovi puhul meeldib Kontaveitile, et venelane oli alles hiljuti tippmängija.

"See annab palju juurde ja teeb temast hea treeneri. See aitab temal ka mõista, kuidas sa ennast väljakul tunned ja mida läbi elad. Samas on ta piisavalt palju ka treener olnud ja näinud asju kõrvalt. Ta võib-olla oskab ka nõu anda, kuidas nende asjadega paremini toime tulla," ütles Kontaveit.

Cincinnati turniir jätkub Kontaveiti jaoks paarismänguturniiriga, kus ta on koos Darja Kasatkinaga jõudnud teise ringi. Üksikmängus on Kontaveit järgmiseks nädalaks üles antud Clevelandi turniirile, aga seal osalemine pole veel kindel.

Peamine siht on hea esinemine USA lahtistel meistrivõistlustel, mis algavad 30. augustil.