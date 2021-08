Taaramäe kukkumisest: väga närviline olukord, aga olen elus

"Ma ei teagi täpselt, kuidas see juhtus. Oli väga-väga närviline olukord. Järsku tegi paremal käel olnud sõitja jõnksu. Ta tabas mind ja kukkusin. Aga pole hullu. Olen elus ja vigastusi eriti pole, vaid natuke marrastusi," vahendas Taaramäe sõnu Vuelta koduleht.

"Täna oli uskumatu päev. Sõitsime vahepeal kogu tiimiga pundi ees. Nautisime seda koos. See oli ilus," andis Taaramäe oma emotsioone edasi.

Belgia klubi Intermarche-Wanty-Gobert'i rattur usub, et vähemalt kolmapäeval ja neljapäeval suudab ta punast särki enda käes hoida.

"Kui homme küljetuult ei ole, suudan ilmselt särki hoida. Ja neljapäeval on finišis väike tõus. Kui olen selle jalamil heal positsioonil, peaks mul olema piisavalt jalgu, et liidriks jääda. Kaks päeva suudan ilmselt särki hoida, aga reedesel Alicante etapil tuleb suur lahing. Ilmselt on seal ülesanne liiga raske," analüüsis Taaramäe oma võimalusi.