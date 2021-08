Margus Hunt on justkui kass, kes maandub alati jalgele. Tänavu kevadel, kui Cincinnati Bengals temaga lepingut ei pikendanud ja temast sai vaba agent, võis arvata, et karjäär Ameerika jalgpalli liigas NFL on läbi. Aga ei, 34-aastane Hunt sai järjekordse võimaluse.