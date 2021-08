Itaalia meedia: Juventus on suvi otsa tööd teinud, et Ronaldost lahti saada

Kuigi 36-aastane Ronaldo lõi mullusel hooajal Juventuse eest Itaalia meistriliigas 33 mänguga kokku 29 väravat ja teenis kuldse saapa, soovib Juventus portugallase maha müüa, et palgafondis vabu vahendeid leida.

Itaalia jalgpalliajakirjaniku Paulo Condo sõnul on Juventus ja Ronaldo töötanud käsikäes, et portugallasele uus tööandja leida.

"Väljaspool ametlikku narratiivi, mis järgib ilmselt etiketti, on kõigile selge, et Juventus ja Ronaldo on oodanud ostjat, kes suudaks nad kehtivast lepingust vabastada," kirjutas Condo Itaalia väljaandes La Repubblica.