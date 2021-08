Vanameister Sebastien Loeb on naasmas autoralli MM-sarja!

Ralliportaal DirtFish kirjutab, et 47-aastane prantslane peab M-Spordi bossi Malcolm Wilsoniga aktiivsed läbirääkimisi. Inglane soovib kogenud Loebi 2022. aastaks palgata Ford Puma Rally1 masina rooli.

"Me peame läbirääkimisi ja see on kõik, mida te minult välja pinnite," lausus Wilson DirtFishile.