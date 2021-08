Lyubart – ambitsioonikas projekt Ukrainast

Kõigest aastaga tegi Lyubart läbi teekonna meeskonnast, mida tunti ainult oma piirkonnas, tõsise Ekstraligas osalemise pretendendini. Ning kui võit piirkondlikel võistlustel ja teise liiga pronks kujunesid Lutski klubi jaoks tavaliseks plaanipärase tööga saavutatud tulemusteks, siis võit esiliigas üllatas enamikku Ukraina saalijalgpallifänne. Arvati, et Lyubarti peamiseks ülesandeks esiliigas on anda klubi noortele mängijatele võimalus tunnetada professionaalsema saalijalgpalli võitluspinevust, kuid lõppkokkuvõttes võimaldas kohalike noorte kasvandike energia ja kogenud mängijate külm närv saavutada ajalooline tulemus. „Võime tulemusega väga rahul olla,“ räägib Lyubarti peatreener Nazar Bugaitšuk. „Alagrupimängudes said väga noored mängijad, meie kooli kasvandikud, oma minuteid kasutada. Nende kõrval said veidi vanemad kolleegid väga vajaliku mängukogemuse üleriigilisel tasemel, millest me väga puudust tunneme. Nad kogusid enesekindlust. Keegi näitas liidriomadusi ja hakkas väljakul domineerima, silma paistma tulemuslike tegevustega play-off’i vastutusrikastes mängudes. Poisid näitasid, et neil on olemas võitmiseks vajalik iseloom ja tahtejõud, et nad oskavad kannatada, kui tekivad raskused, ning kasutasid oma võimalust. See kõik sai juhtuda mõistagi ka tänu meie kogenud mängijatele. Tänu neile noored õpivad ja arenevad kiiremini,“ teatas Bugaitšuk.

Vaatamata võimalusele tunda võitluse maiku kõige kõrgemal riiklikul tasemel juba uuel hooajal veedab Lutski meeskond veel ühe hooaja esiliigas. See ei tähenda, et Lyubart ei unista sellistest kõrgustest, pigem vastupidi, juhtkond tahab, et meeskond areneks plaanipäraselt. Klubi juhid leiavad, et kui minna Ekstraligasse, siis juba kohe selleks, et võidelda eurokarikale pääsemise eest. „Meie klubi strateegia näeb ette arengut Volõõnia kasvandike baasil, laste kool on võtmeelemendiks. Kui tahame osaleda Ekstraligas ja eurokarikamängudel, siis peab meil olema tugev vundament. Tahame saavutada kõrgeid tulemusi spordis mitte üksnes teistest linnadest ja riikidest pärit kallihinnaliste mängijate arvelt. Vastupidi, panustame omaenda kasvandikele ja nende müümisele tippklubidesse. Meie suur unistus ja eesmärk on tuua eurokarikas Lutskisse. Seetõttu vaatame meie sõprade, partnerite, konkurentide poole ja püüame edasi liikuda. Lisaks on meil vaja aega, et meie struktuuri täiustada ja lisada need elemendid, mis on professionaalsel klubil puudu. Tegime teadliku otsuse mitte kiirustada, kuna tahame Ekstraligasse siseneda maksimaalselt tugevatena ja pikaks ajaks,“ räägib klubi strateegiast peadirektor Dmitri Pasetšnik.