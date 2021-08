Rally Estonial vigastada saanud kaardilugeja peab eemale jääma ka Kreeka MM-rallist

Barritt viidi seejärel haiglasse kontrolli. "Tal oli seljas päris tugev valu. On selge, et tegu on mingisuguse vigastusega. Loodetavasti pole midagi tõsist," rääkis Katsuta toona ajakirjanikele.

Uuringud Barrittil ühtegi luumurdu ei tuvastanud, kuid arstid soovitasid kogenud kaardilugejal siiski järgmised MM-etapid vahele jätta.