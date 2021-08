Thierry Henry: Messi ei lahenda PSG probleeme

"Räägitakse Barcelonast, kus ka mina mängisin, kuid inimesed unustavad, et me ei lasknud endale kuigi palju väravaid lüüa. Üldiselt jõuavad meeskonnad, kes on kaitses tugevad, tiitlitele väga lähedale. Kui sul on tiimis superinimesed, on see (tiitlite võitmine) pisut lihtsam, kuid kui ma vaatan PSG praegust mängu, siis nad lasevad endale liiga palju väravaid lüüa. Neil on küll hetkel olulisi mängijaid puudu, kuid minu jaoks on tasakaal kõige tähtsam," lisas Henry.