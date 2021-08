VIDEO | Palju põnevust pakkunud Rally Estoniast on valminud ametlik järelfilm

"See, mis toimus 15.-18. juulil Lõuna-Eestis, oli midagi erilist ja ainulaadset. Maailma tippsõitjad, tihe konkurents, võimsad hüpped ja uskumatu kiirus, lummav loodus, parimad rallifännid ja kirjeldamatud emotsioonid - See oli fantastiline WRC Rally Estonia 2021, kus me kõik saime olla tunnistajaks tükikesele autospordi ajaloost. Kohtumiseni aastal 2022!" teatasid Rally Estonia korraldajad.