KUULA JA VAATA | "Mehed ei nuta": Kas Tänak suutnuks Toyotad selja taga hoida? Kuidas eestlasi Kalev/Cramosse tuua?

- Belgia ralli kokkuvõte. Miks ei jäta ebaõnn Ott Tänakut? Kas ilma rehvipurunemiseta oleks ta Toyotad suutnud enda selja taha jätta? Millised on Thierry Neuville'i šansid püüda Sebastien Ogier'd?

- Rein Taaramäe võitis Vuelta etapi ja tõusis ka üldliidriks. Tõeline visaduse musternäidis?

- Eesti esikorvpalliklubi BC Kalev/Cramo sai meeskonna komplekteeritud. Mida annaks teha, et eestlaste roll ei oleks nõnda kasinavõitu?

- Valus värk: FC Flora kaotas Euroopa Liiga eelringis penaltitega Küprose meistrile Nicosia Omonia. Elav tõestus, et penaltid pole õnnemäng?