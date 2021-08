Osaka puhkes pressikonverentsil nutma. Tennisetähe agent: kiusaja näitas ilmekalt, miks suhted meediaga on nii pingelised

Küsimus, mis Osaka endast välja viis, kõlas: "Teile ei meeldi eriti meediaga suhtlemine, eriti sellises vormis. Olete soovitanud, et selleks on paremaid viise, ja ma tahaksin selle kohta uurida. Teil on ka väljaspool tennist teisi huve, mida teenindab platvorm, mida meedia teile pakub. Minu küsimus on, mida te arvate, kuidas suudate neid kahte kõige paremini tasakaalus hoida?"

Osaka teatas vastuseks: "Ma arvan, et see on midagi, mida ma tunnen... Ma ei saa tegelikult kõigi eest rääkida, võin rääkida ainult enda eest. Aga juba noorest peale on minu vastu olnud suur meediahuvi ja ma arvan, et see on tingitud nii minu taustast (Osaka on Jaapani-Haiti päritolu – toim) kui ka sellest, kuidas ma mängin. Esiteks olen tennisist, sellepärast on paljud inimesed minust huvitatud. Sellega seoses ütleksin, et olen paljudest inimestest üsna erinev ja ma tõesti ei saa ... Mõned asjad, mida ma säutsun, või mõned asjad, mida ma ütlen, loovad palju uudiseid ja selliseid asju. Ja ma tean, et kuna ma olen võitnud paar suure slämmi turniiri ja saanud teha palju pressikonverentse, juhtub neid asju. Kuid ma ütleksin ka, et ma pole päris kindel, kuidas nende kahe vahel tasakaalu leida, ma mõtlen selle välja, nii nagu teie."

Järgmisele küsimusele Osaka enam vastata ei suutnud ning pressikonverentsi juhataja kuulutas välja väikese vaheaja.

Osaka agent Stuart Duguid teatas hiljem, et tegemist oli selge kiusamise juhtumiga. "Kiusaja Cincinnati Enquirerist on ilmekas näide sellest, miks mängijate ja meedia suhted on praegu nii pingelised. Kõik sellel Zoomi konverentsil osalejad nõustuvad, et reporteri toon oli vale ja tema ainus eesmärk oli hirmutada. Tõesti kohutav käitumine," kommenteeris Duguid Reutersile. "Ja see vihje, et Naomi võlgneb tennisevälise edu meediale, on müüt – ärge olge nii enesekindlad."

Maailma teine reket oli tänavusel French Openil meediaga suhtlemisest keeldunud ja seejärel turniiri pooleli jätnud.