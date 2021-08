TÄNA ÖÖSEL DELFI TV-s | Anett Kontaveit kohtub Cincinnati turniiril Tuneesia esinumbriga

Kontaveidi ja Jabeuri matš on kavas neljanda väljaku kolmanda matšina. Enne seda peetakse kaks naisüksikmängu.

Enne Kontaveiti mängu tulevad väljakule ka venelanna Veronika Kudermetova ja itaallanna Jasmine Paolini. Taas sekkus vihm ja enne kella 00.45 see kohtumine ei alga.

Kontaveiti ja Jabeuri matš lükkub seega Eesti aja järgi öötundidesse, kõige varem võiks see hakata kell 02.15.

Eestlanna on Jabeuriga kohtunud kahel korral ning mängude üldseis on viigis 1:1. Viimane matš jääb seejuures juba aastate taha - 2018. aastal Moskvas võidutses tuneeslanna 7:5, 6:1.

Kui Kontaveidil õnnestub Jabeur alistada, ootab teda teises ringis ees tugev poolatar Iga Swiatek (WTA 7.), kes on avaringis vaba.

Eile selgus, et Kontaveidil on Cincinnati turniiril uus abiline - eestlannat treenib ja juhendab Venemaa endine tippmängija Dmitri Tursunov. Kui pika koostööga on tegemist, ei ole hetkel teada.