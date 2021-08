Vuelta tiitlikaitsja: liidrisärk on nüüd Reinu seljas, see on meile hea

"Liidrisärk on nüüd Reinu seljas, see on meile hea," lausus Roglic, kirjutab Spordipartner.ee .

Jumbo-Visma spordidirektor Grischa Niermann lisas: "Roglic on rõõmus, et ei olnud täna poodiumil. Tal oli võimalus varem hotelli jõuda ja koos tiimikaaslastega bussis sõita. Need on pisiasjad, mis võivad järgmise kolme nädala jooksul meid aidata."