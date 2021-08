Ralliajakirjanik Colin Clark: millal see Ott Tänaku ebaõnne jada lõpeb?

"Millal lõpeb Tänaku ebaõnne jada? OK, ta ei olnud samas tempos Craig Breeni või Neuville'iga, kuid tema nädalavahetuse otsustas kahetsusväärne rehvipurunemine. Isegi reedese mootoriprobleemi juures tundus, et ta on Ipresi ralli parim uustulnuk ja tal oli kiirus, et jääda Toyota ette, kuid siis tuli laupäevane rehvipurunemise ja katkise tungraua draama," kommenteeris Clark kuuenda koha saanud Tänaku võistlust.