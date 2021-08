Barcelona president: meie võlad ulatuvad 1,35 miljardini, palgakulud on suuremad kui kogutulud

Uus klubijuht kinnitab, et olukord on veel hullem, kui ta ametit üle võttes arvas. Klubi staarmängija Lionel Messi lepingu pikendamine oleks kasvatanud palgakulud 110%-ni kogutuludest, mida Hispaania meistriliiga La Liga keeldus aktsepteerimast.



Messi jättis eelmisel nädalal emotsionaalselt Nou Campiga hüvasti ja allkirjastas kaheaastase lepingu Pariisi Saint-Germainiga.



"Meie palgad moodustavad 103% klubi kogutuludest, seda on 20-25% rohkem kui meie konkurentidel," ütles Laporta, kes valiti teistkordselt presidendiks tänavu märtsis.



"Esimese asjana pidin saabudes võtma 80 miljoni euro suuruse laenu, sest muidu ei saanuks me palka maksta. Eelmine režiim oli täis valesid. Barcelona negatiivne netoväärtus on 451 miljonit eurot - see on kohutav pärand. Olukord on väga murettekitav," tunnistas Laporta.