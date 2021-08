Soomes elav Afganistani jalgpallur: 20 aastat ja midagi pole minu kodumaal muutunud

Ameerika vägede väljaviimine Afganistanist on viinud 22-aastase Sadati kodumaa kaosesse. Äärmusorganisatsioon Taliban on võtnud kontrolli alla suurema osa riigist ja jõudnud ka pealinna Kabuli.

Tänavust hooaega AC Oulus alustanud ja siis MuSa-sse siirdunud Sadat ütles kodumaal toimuva kohta Ilta-Sanomatele : "Olukord on tõesti kurb. Kui ameeriklased teatasid oma lahkumisest, oli õhkkond lootusrikas, et Afganistanil läheb hästi. Ameeriklased olid 20 aastat riigis viibinud ja kulutanud seal palju raha. Niipea kui nad lahkusid, juhtus sama asi, mis eelmine kord. Paari nädalaga võttis Taliban kogu riigi enda kätte..."

"Inimesed on hirmul. Taliban läheb nende kodudesse. Ma ei tea, mida nad otsivad, aga inimesed kardavad väga. Eriti kui olete sõdur või olete kokku puutunud ameeriklastega. Olukord on tõesti kohutav," lisab jalgpallur.

Sadat ütleb, et ta pole ameeriklaste peale vägede väljaviimise pärast pahane, kuid on pettunud, et asjad ei sujunud nii nagu lubati.

"Eelmisel kuul ütles president (Joe Biden), et jah, kõik läheb hästi, sest ameeriklased on kulutanud nii palju raha relvadele, õpetanud kohalikke sõdureid ja palju muud. Võttis aega vaid paar nädalat (ja Taliban võttis riigi üle). 20 aastat ja midagi pole muutunud."

Kuigi Sadat on Soomes hästi sisse elanud, räägib veatult soome keelt ja on Soome kodanik, igatseb ta loomulikult oma sünnimaa järele. "Olen alati soovinud, et saaksin minna oma kodumaale, et seal oleks rahulik. Et saaksin seal jalgpalli mängida ja sugulasi näha. Olen seda terve elu oodanud ja ei tea nüüd, kas see võimalus kunagi üldse tuleb."