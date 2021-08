Rein Taaramäe: unistasin suurtuuride liidrisärgist pikalt. Kas või mõneks päevaks!

"See on minu jaoks väga suur asi. Olen juba 34-aastane ja mul pole enam palju võimalusi jäänud, et seda teha. Olen Vueltal ja Giro d'Italial etapi võitnud, aga unistasin suurtuuride liidrisärgist. Kas või mõneks päevaks. Tahtsin teada saada, mis tunne see on ja lihtsalt nautida," rääkis Wanty-Gobert' klubi esindav Taaramäe.

Eestlane raputas kaheksa kilomeetri pikkusel viimasel tõusul järjepanu maha kõik konkurendid ja edestas ameeriklast Joe Dombrowskit (UAE-Team Emirates) lõpuks 21 sekundiga.

Tänase etapi viimane kilomeeter:

"Uskusin, et suudan võita, sest olen üsna heas vormis. Pealegi on mul väga tark spordidirektor Valerio Piva - rääkisime eile õhtul, et proovime etapivõidu peale välja minna ja liidrisärk võtta," sõnas Taaramäe.

"Uskusin endasse, sest nagu ütlesin, vorm on hea. Täna sõltus kõik sellest, kas peagrupp saab meid kätte või mitte. Kui nägin, et seda ei juhtu, vaatasin, et minuga on koos Joe Dombrowski ja Kenny Elissonde. Tean, kui head nad on. Ma ei teadnud, kes peale jääb, aga uskusin endasse, sest olen neid varem võitnud. Kui 2016. aastal Giro d'Italial etapi võitsin, oli Joe kolmas. Nüüd võitlesime jälle esikoha eest," lisas eestlane.

Taaramäe emotsioonid vahetult pärast finišit: